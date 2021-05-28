В Зубовой Поляне был задержан пьяный автомобилист

В Зубовой Поляне сотрудниками ГИБДД был задержан очередной любитель сесть за руль под воздействием спиртного.

Некоторые автомобилисты твердо усвоили правило о том, что пьяное вождение может иметь крайне трагические последствия, но есть и те, кто полагает, что они могут контролировать процесс движения в любом состоянии. К числу последних принадлежит 29-летний гражданин. В ночь на 2 ноября на улице Новикова Прибоя сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки ВАЗ-21102 под его управлением.

Молодой человек сел за руль, будучи пьяным.

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Источник: гибдд.рф