В Мордовии бывшего сотрудника МВД осудили за мошенничество

В Мордовии выслушал судебный приговор бывший сотрудник МВД, обвиняемый в причастности к совершению преступления мошеннического характера.

Известно, что в период с сентября 2011 года по июнь прошлого года преступник, будучи сотрудником МВД, предоставлял заведомо ложные сведения о своей служебной деятельности, на основании которых получал надбавку к окладу. Общая сумма денежных средств, полученных мужчиной противозаконным путем, составляет более 170 тыс. рублей.

Суд приговорил бывшего сотрудника МВД к 2 годам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф