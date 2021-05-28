Жителя Ковылкино осудили за кражу денег с чужой банковской карты

В Ковылкино суд избрал меру наказания в отношении местного жителя, признанного виновным в похищении денежных средств с чужой банковской карты.

Летом текущего года 35-летний житель указанного населенного пункта, выходя из магазина, обнаружил кошелек.

Внутри кошелька, который потерял законный владелец, находились банковская карта и листок с пин-кодом от неё. Мужчина решил воспользоваться данной находкой в корыстных целях. В ближайшем банкомате преступник обналичил с карты 7050 рублей. Затем мужчина оставил пустой кошелек в магазине.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф