Житель Лямбирского района стал жертвой интернет-мошенников

В Лямбирском районе местный житель, решивший заработать деньги на инвестиционной бирже, стал жертвой мошенников.

В начале октября нынешнего года 36-летний житель указанного района в одной из социальных сетей увидел объявление о возможности получить доход посредством участия в торгах на инвестиционной бирже. Мужчина, заинтересовавшись данным предложением, оформил соответствующую заявку.

Спустя некоторое время с жителем Лямбирского района вышел на связь неизвестный гражданин, который представился брокером. Последний продиктовал номера нескольких счетов, на которые нужно было перечислить деньги для последующего получения процентов. В течение нескольких недель пострадавший перечислил 1,781 млн рублей.

В конце октября житель Лямбирского района попросил выплатить проценты по вкладам. Якобы брокер заявил, что провести данную операцию нельзя по причине наличия проблем технического характера. Также мошенник попросил некоторое время подождать, а затем перестал выходить на связь. После этого пострадавший обратился в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф