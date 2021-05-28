В Саранске мужчина, решивший воспользоваться услугами массажиста, лишился денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Недавно 39-летний житель одного из соседних регионов приехал в Мордовию в командировку. Находясь в Саранске, мужчина обнаружил объявление о предоставлении услуг массажиста. Гражданин позвонил по указанному в данном объявлении телефонному номеру.

Массажистка заявила, что услуги будут оказаны после перечисления предоплаты в размере 2,5 тыс. рублей. Пострадавший данное условие выполнил. После этого женщина заявила, что мужчина ещё должен оплатить страховку, объяснив это требование тем, что житель соседнего региона не является постоянным клиентом салона.

Пострадавший решил отказаться от массажа, попросив вернуть предоплату. Обсуждение данного вопроса заняло много времени. Мужчина успел уехать домой, но общение при этом продолжал. В итоге житель соседнего региона согласился оплатить страховку в размере 3250 рублей. После этого женщина перестала выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф