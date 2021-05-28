В Рузаевке машина под управлением пьяного мужчины врезалась в стену

В Рузаевке сотрудниками Росгвардии был задержан пьяный автомобилист.

На днях в стену здания, расположенного по адресу – улица Ленина, врезался автомобиль. Сотрудники Росгвардии, прибыв на место происшествия, выяснили, что машиной управлял 44-летний гражданин. Последний сел за руль, будучи пьяным. Судя по всему, гражданин полагал, что в его случае опыт пьяного вождения не станет причиной разного рода проблем. Было установлено, что мужчина хотел припарковаться, но не смог это сделать без последствий, перепутав педали.

Кроме того, оказалось, что ранее в отношении 44-летнего гражданина была избрана мера наказания, предусматривающая лишение водительского удостоверения. Это произошло в связи с управлением машиной в пьяном виде.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru