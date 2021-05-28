В Мордовии арестовали машину местного жителя, имеющего долг по алиментам

В Краснослободском районе был арестован автомобиль местного жителя, который не платил алименты.

Указанный гражданин должен был платить алименты на содержание двоих своих детей. Данное обязательство мужчина выполнял без должной ответственности, перечисляя деньги от случая к случаю, а не на регулярной основе. Подобный подход к процессу перечисления алиментов на содержание детей стал причиной того, что образовалась задолженность в размере 429 тыс. рублей, которую житель Краснослободского района погашать не спешил.

В итоге судебными приставами было принято решение об аресте автомобиля марки «Опель-Мокка», принадлежащего мужчине.

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Источник: r13.fssp.gov.ru