В Мордовии судебные приставы провели рейдовые мероприятия по взысканию алиментов

В Мордовии судебные приставы в период с июля по октябрь нынешнего года провели ряд мероприятий, направленных на взыскание алиментов.

За отчетный период в республике было принято 36 решений об аресте имущества граждан, имеющих задолженности по указанным выплатам. Общая стоимость имущества, на которое был наложен арест, составила 3,1 млн рублей.

Помимо этого, было зафиксировано 39 новых случаев игнорирования обязательств по уплате алиментов.

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Источник: r13.fssp.gov.ru