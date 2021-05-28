В Саранске был задержан житель Лямбирского района, пытавшийся украсть спиртное из магазина

В Саранске житель Лямбирского района попытался похитить продукцию из одного из местных магазинов.

На прошлых выходных в сетевом магазине, расположенном на территории Ленинского района города, 33-летний житель Лямбирского района попытался пронести мимо кассы алкогольную продукцию. Мужчина был остановлен охранниками торгового заведения.

Подозреваемого задержали прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru