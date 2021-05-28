Житель Чамзинского района подозревается в краже товара из магазина

В Мордовии рецидивист совершил преступление, приехав в гости к другу.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой МВД по Мордовии, 24 октября 39-летний житель села Медаево Чамзинского района приехал в гости к своему знакомому, который проживает в посёлке Зубова Поляна. Направляясь к дому последнего, сельчанин зашел в магазин. В торговом заведении мужчина взял с полок две банки пива, две шоколадки и одну пару носков, после чего, минуя кассу, ушел, проигнорировав требование продавца об оплате товара.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Выяснилось, что в прошлом году житель Чамзимнского района вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение преступления имущественного характера.

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Источник: 13.мвд.рф