Жительница Саранска перечислила мошенникам 532 тысячи рублей

В Саранске местная жительница перечислила деньги неизвестным мошенникам.

Не так давно 41-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин. Последний, начав беседу, предварительно обозначив себя в качестве сотрудника службы безопасности банка, сообщил о выявлении подозрительной активности, связанной со счетом горожанки. Затем незнакомец заявил, что пресечь данную опасность можно, перечислив денежные средства в размере 532 тыс. рублей на несколько продиктованных им абонентских номеров.

На счету горожанки не хватало денег, по причине чего она оформила кредит, а затем перечислила необходимую сумму на продиктованные якобы работником банка номера. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф