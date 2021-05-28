Полиция призывает жителей Мордовии не впускать в дом незнакомцев

Сотрудники МВД по Мордовии напоминают гражданам о том, что ни в коем случае нельзя впускать в дом незнакомых граждан, поскольку игнорирование подобной меры безопасности может стать причиной потери сбережений.

Если незнакомец представился сотрудником социальных служб, медицинского учреждения и т.д., верить ему на слово ни в коем случае нельзя. В данном случае рекомендовано попросить предъявить документы, подтверждающие факт трудоустройства гражданина в той или иной организации.

В подобной ситуации наиболее эффективной мерой безопасности является телефонный звонок. Следует позвонить в организацию, дабы уточнить, направлялся ли сотрудник по конкретному адресу.

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Источник: 13.мвд.рф