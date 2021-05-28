В Ардатове был задержан пьяный автомобилист

В Ардатове сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста.

Днём 4 ноября сотрудники ведомства на улице Тамбовской заметили транспортное средство, траектория движения которого свидетельствовала о том, что водитель не может полноценно контролировать процесс движения. Машина в хаотичном порядке колесила по дороге. Кроме того, в данном случае имело место грубое нарушение ПДД.

Стражи порядка остановили машину. Выяснилось, что транспортным средством управлял 57-летний мужчина, который был пьян.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru