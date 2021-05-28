В Саранске мужчина пытался украсть товары из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, уличенный в попытке совершить кражу товаров из магазина.

Вечером 4 ноября экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о попытке совершения преступления, зафиксированной в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Косарева. В данном торговом заведении один из посетителей, взяв с витрины товары, направился к выходу, минуя кассу. Реализовать преступный замысел мужчина не смог, поскольку был остановлен охранником магазина.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудниками Росгвардии полицейским.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru