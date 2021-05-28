В Саранске были задержаны восемь человек с поддельными QR-кодами

В Саранске в течение одного дня была выявлено несколько фактов использования QR-кодов, которые являются поддельными.

На протяжении минувшей среды торгово-развлекательный центр «Сити Парк» с помощью QR-кодов, которые были получены противозаконным путем, намеревались посетить восемь граждан.

Стоит упомянуть, что в настоящее время на территории Мордовии имеет место действие специальных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, согласно которым посещение торговых центров площадью, составляющей более 400 квадратных метров, допускается только при условии наличия у гражданина сертификата о вакцинации от коронавируса или же QR-кода.

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Источник: izvmor.ru