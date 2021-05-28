В Саранске с начала 2021 года было зарегистрировано более 2 тысяч браков

Стало известно, сколько браков было зарегистрировано в Саранске с начала нынешнего года.

На протяжении десяти первых месяцев нынешнего года в Саранске 2029 пар официально зарегистрировали свои взаимоотношения, став семьями. Также известно, что за аналогичный период прошлого года в городе было зарегистрировано 1630 браков.

Причиной увеличения числа случаев узаконивания супружеских взаимоотношений мог стать тот факт, что в прошлом году в связи с введением ограничений, направленных на оказание противодействия процессу распространения коронавирусной инфекции, данная процедура в соответствующих органах приостанавливалась.

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Источник: izvmor.ru