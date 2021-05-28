В Ардатове подросток пострадал, строгая доску

В Мордовии в результате несчастного случая пострадал несовершеннолетний парень.

Указанное происшествие произошло в среду в Ардатове. Как было установлено «Известиями Мордовии», 13-летний подросток собрался построгать доску. При этом у юноши не было достаточных навыков осуществления подобной деятельности. Подросток поместил доску на станок, а затем из-за проявленной школьником неосторожности его палец оказался под ножом. В итоге парню срезало ноготь.

Известно, что несовершеннолетний житель Мордовии доставлялся в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: izvmor.ru