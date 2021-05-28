Жителей Саранска будут штрафовать за строительный мусор, оставленный на контейнерных площадках

В Саранске будут применяться штрафные санкции в отношении граждан, которые оставляют строительный мусор на контейнерных площадках.

Текущие нормы строго запрещают оставлять ветки и строительный мусор на контейнерных площадках. Утилизация отходов данной категории осуществляется отдельно. Кроме того, для данных целей требуется заключение отдельного договора с оператором ТКО.

В отношении физических лиц, допустивших нарушение указанной нормы, применяется мера наказания в виде штрафа, размер которого может составлять до 2 тыс. рублей. Должностные лица, уличенные в совершении подобных действий, подвергаются наказанию в виде штрафа размером до 10 тыс. рублей. В случае юридических лиц размер штрафа может достигать отметки в 100 тыс. рублей.

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Источник: izvmor.ru