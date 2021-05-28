МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан

МВД по Мордовии временно остановило личный прием граждан.

Указанное решение связано с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального -сайта МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД.

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Источник: 13.мвд.рф