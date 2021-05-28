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Житель Дубенок пойдет под суд по обвинению в краже запчастей

Житель Дубенок пойдет под суд по обвинению в краже запчастей

В Дубенках местный житель обвиняется в краже запчастей от трактора и фронтального погрузчика.

В мае нынешнего года 33-летний житель указанного населенного пункта, проникнув на территорию агропромышленного предприятия, похитил гидравлический цилиндр от трактора и гидротрансформатор от фронтального погрузчика. Общая сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Имущество мужчина сдал в ломбард.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф