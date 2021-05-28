В Мордовии от гриппа сделали прививки более 48% населения

В Мордовии пока что не было зафиксировано ни одного случая заболевания граждан гриппом.

Заболеваемость ОРВИ по Мордовии в настоящее время находится на уровне, который выше эпидемического порога на 12,66%. Всего на прошлой неделе в республике было зарегистрировано 6011 случаев ОРВИ.

По состоянию на 2 ноября нынешнего года на территории региона от гриппа сделали прививки более 48% местных жителей.

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Источник: info-rm.com