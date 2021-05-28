Неделя межрелигиозного диалога прошла в одной из колоний Мордовии

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии в рамках Недели межрелигиозного диалога был проведен ряд мероприятий.

Помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими иерей Александр Левин прочитал осужденным лекцию об основах основных мировых религий.

Во всех отрядах и библиотеке была размещена информация об основах религиозных вероучений.

Кабельное телевидение транслировало фильмы религиозной тематики.

Осужденные женщины стали участницами викторины по знанию основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

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Источник: 13.fsin.gov.ru