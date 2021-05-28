В УФСИН РФ по Мордовии прошли методические сборы

В УФСИН РФ по Мордовии были проведены методические сборы под председательством начальника пенитенциарного ведомства Леонида Мустайкина.

В сборах приняли участие сотрудники оперативных подразделений ведомства и представители правоохранительных органов республики.

В ходе методических сборов были обсуждены проблемные вопросы, возникающие во время осуществления оперативно-розыскной деятельности, а также был награжден ряд сотрудников, добившихся наиболее высоких служебных показателей.

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Источник: 13.fsin.gov.ru