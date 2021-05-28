В Мордовии проверили осужденных к лишению права управления транспортными средствами

В целях обеспечения исполнения приговоров судов в отношении осужденных к наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами сотрудники УФСИН РФ по Мордовии проверили исполнение приговоров судов администрацией организации и осужденными с посещением места работы последних.

В 2021 году по учетам отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера прошло 102 осужденных к лишению права заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.

Если органы и организации не исполняют вступившие в законную силу приговоры судов, в их адрес направляется уведомление, а при злостном неисполнении приговоров документы передаются в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии прошли методические сборы.

Источник: 13.fsin.gov.ru