В колониях Мордовии отменили длительные свидания из-за коронавируса

По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки с распространением коронавирусной инфекции в колониях Мордовии были отменены все посещения.

Стоит отметить, что указанный запрет не касается лиц, оказывающих юридическую помощь или участвующих в судебно-следственных действиях. Встречи с ними будут проходить в комнатах краткосрочных свиданий, оборудованных защитным стеклом и средствами для переговоров.

Передачи и посылки принимаются при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.

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Источник: izvmor.ru