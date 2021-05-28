В колониях Мордовии отменили длительные свидания из-за коронавируса

По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки с распространением коронавирусной инфекции в колониях Мордовии были отменены все посещения.
Стоит отметить, что указанный запрет не касается лиц, оказывающих юридическую помощь или участвующих в судебно-следственных действиях. Встречи с ними будут проходить в комнатах краткосрочных свиданий, оборудованных защитным стеклом и средствами для переговоров.
Передачи и посылки принимаются при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.
Также читайте о том, что в Мордовии проверили осужденных к лишению права управления транспортными средствами.
Источник: izvmor.ru