В Мордовии не будут продлевать режим нерабочих дней

Стало известно о том, что следующая неделя начнется для Мордовии в обычном режиме жизнедеятельности, а период нерабочих дней подошел к завершению.

С завтрашнего дня, 8 ноября, в регионе школы и детские сады приступят к работе в рамках графика, являющегося стандартным.

Кроме того, с первого дня следующей недели в республике будет возобновлено функционирование заведений, специализирующихся на оказании услуг в сфере общественного питания.

Соответствующее решение было принято руководством республики.

Также читайте о том, что в Мордовии пока что не было зафиксировано ни одного случая заболевания граждан гриппом.

Источник: e-mordovia.ru