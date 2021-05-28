Житель Мордовии, ударивший знакомого ножом, пойдет под суд

В Зубово-Полянском районе предстанет перед судом местный житель, ударивший ножом своего знакомого.

В сентябре нынешнего года 49-летний житель посёлка Умёт указанного района гостил у своего 38-летнего знакомого. В определенный момент дружеская попойка переформатировалась в выяснение отношений между мужчинами. После ссоры гость отправился в магазин за спиртным, планируя затем продолжить застолье в компании знакомого. По пути обвиняемый вспомнил о ссоре. В этот момент ему показалось, что оппонент должен понести серьезное наказание за позицию, высказанную в процессе выяснения отношений.

Зайдя домой за ножом, обвиняемый вернулся в дом знакомого. Когда хозяин жилья прилег на кровать, гость ударил его ножом в спину, а после этого ушел. Пострадавший самостоятельно вызвал медиков и полицейских.

Свою вину 49-летний гражданин не отрицает. Известно, что у мужчины весьма насыщенная криминальная биография, в которой имеются судимости за разбой, угон и умышленное причинение вреда здоровью.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф