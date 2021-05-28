В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тысяч рублей

В Саранске местная жительница расплатилась за коммунальные услуги фальшивой денежной купюрой.

Недавно сотрудники одного из банков города сообщили полицейским о факте обнаружения фальшивой денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей. Выяснилось, что данной банкнотой за оказание услуг по подаче газа расплатилась местная жительница. Горожанка заявила, что данную купюру ей подарили родственники из Кемеровской области. Последние сообщили, что получили банкноту при снятии денег в банкомате.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что житель Мордовии, ударивший знакомого ножом, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф