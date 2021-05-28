В Саранске 51-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников

В Саранске был зафиксирован факт интернет-мошенничества.

Во второй половине октября нынешнего года 51-летний житель Саранска на популярном сайте по поиску попутчиков забронировал поездку. В качестве предоплаты горожанин перечислил водителю денежные средства в сумме 15 тыс. рублей. После этого последний перестал выходить на связь.

Стражами порядка была организована проверка по факту случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф