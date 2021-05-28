Пенсионерка из Рузаевки поблагодарила полицейских за работу

Жительница Рузаевки 79-летнего возраста написала письмо на имя министра внутренних дел Мордовии.
Заявительница в своем письме благодарит сотрудников дежурной части МВД.
Гражданка, отмечая, что за последнее время ей приходилось несколько раз обращаться в дежурную часть, выразила сердечную благодарность сотрудникам подразделения за вежливое отношение, оперативное и профессиональное реагирование на чужую беду.
Руководство республиканского МВД выразило признательность гражданке за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.
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Источник: 13.мвд.рф