Пенсионерка из Рузаевки поблагодарила полицейских за работу

Жительница Рузаевки 79-летнего возраста написала письмо на имя министра внутренних дел Мордовии.

Заявительница в своем письме благодарит сотрудников дежурной части МВД.

Гражданка, отмечая, что за последнее время ей приходилось несколько раз обращаться в дежурную часть, выразила сердечную благодарность сотрудникам подразделения за вежливое отношение, оперативное и профессиональное реагирование на чужую беду.

Руководство республиканского МВД выразило признательность гражданке за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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Источник: 13.мвд.рф