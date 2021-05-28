В Саранске женщина пострадала, упав в салоне троллейбуса

В Пролетарском районе Саранска женщине понадобилась медицинская помощь после поездки в троллейбусе.

Утром минувшего воскресенья на улицу Веселовского прибыла бригада скорой помощи. Служебное транспортное средство подъехало к остановке общественного транспорта «Строительный техникум». Помощь потребовалась 58-летней пассажирке троллейбуса, следовавшего по маршруту № 10. Последняя упала, когда транспортное средство отъезжало от остановки.

Пострадавшая была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф