В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадал 18-летний парень

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 18-летний молодой человек.

Происшествие произошло в ночь на 3 ноября на территории населенного пункта Паракино. По предварительной информации, 27-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки УАЗ, во время движения по улице Московской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадал 18-летний пассажир автомобиля.

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Источник: гибдд.рф