В Ромодановском районе в ДТП пострадал 74-летний автомобилист

В Ромодановском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 74-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 3 ноября на 29-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 74-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель-Астра», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал предполагаемый виновник аварии. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф