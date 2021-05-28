В Дубенском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Дубенском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 5 ноября на 5-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Дубенки, Поводимово и Атяшево. По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Круз» в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадал 34-летний пассажир автомобиля. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф