В Мордовии пьяный мужчина, управлявший автомобилем, сбил пешехода

В Атяшевском районе пьяный мужчина, управлявший автомобилем, сбил пешехода.

ДТП произошло вечером 5 ноября на 2-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Дубенки. Автомобиль марки ВАЗ-21104, за рулем которого находился 58-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, сбил 35-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении. На одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов.

Пешеход был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф