В Саранске легковушка врезалась в столб

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 36-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 6 ноября в посёлке Луховка. На улице Садовой 36-летняя гражданка, которая находилась за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в результате превышения скорости потеряла контроль над управлением. После этого транспортное средство врезалось в столб.

Гражданка, управлявшая машиной, доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф