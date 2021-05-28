В Лямбирском районе в ДТП пострадал 28-летний парень

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 28-летний парень.

Днём 6 ноября на 9-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, автомобиль марки «Лада-Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной той же марки. По предварительной информации, 28-летний водитель первого транспортного средства потерял контроль над управлением, превысив скорость.

Пострадал предполагаемый виновник ДТП. Молодой человек доставлялся в больницу.

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Источник: гибдд.рф