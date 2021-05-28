В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Чамзинском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

ДТП произошло днём 6 ноября на территории посёлка Комсомольский. Возле дома № 23, расположенного по адресу – улица Микрорайон-1, 25-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21043, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ГАЗ-2410, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали 68-летний водитель ГАЗа и его 19-летний пассажир.

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Источник: гибдд.рф