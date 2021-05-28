В Саранске автомобилисты устроили драку на проезжей части

Правила дорожного движения являются едиными для всех, а также представляют собой свод строго обозначенных норм, но разночтения так или иначе возникают, недавно подобный конфликт произошел в Саранске.

На улице Волгоградской 9 ноября двое автомобилистов 30- и 23-летнего возраста устроили драку на проезжей части. Изначально водители стали выяснять отношения на почве несогласия по поводу правомерности действий каждого из них в процессе движения, используя исключительно словесную аргументацию. Когда слова закончились, участники ссоры приступили к применению физической силы.

Драку остановили сотрудники Росгвардии. Один из автомобилистов был госпитализирован, а его оппонент был доставлен в отделение полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru