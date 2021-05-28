В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске

В посёлке Торбеево мужчина, скрывавшийся от ответственности за нарушения закона, оказался в руках правосудия, выйдя на улицу.

В минувшее воскресенье по улице Интернациональной шел 29-летний гражданин. Поведение мужчины было вполне нормальным, никаких особых подозрений не вызывало, но сотрудники Росгвардии, занимавшиеся патрулированием, всё же обратили на него внимание.

Проверяя документы указанного гражданина, стражи порядка выяснили, что мужчина имеет проблемы с законом, из-за которых он даже был объявлен в розыск. Изначально он не платил алименты, а затем проигнорировал требование о явке на судебное заседание, связанное с разбирательством по факту первого правонарушения.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru