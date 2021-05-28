В Саранске был задержан мужчина, пытавшийся украсть товары из магазина

В Саранске местный житель, решивший, что в его случае неотвратимость наказания за злодеяние не сработает, оказался в отделении полиции.

На прошлых выходных 52-летний гражданин пришел в магазин, расположенный по адресу – проспект 50 лет Октября. Мужчина планировал получить определенные товары, но намерения платить за них у него не было. Взяв с полок несколько единиц продукции, гражданин, решивший, что в его отношении закон работать не должен, направился к выходу, где был остановлен сотрудниками магазина, после чего процесс реализации преступной инициативы завершился.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Затем гражданин был передан полицейским.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru