В Саранске были изъяты из оборота фальшивые денежные купюры

В Саранске был пресечен факт оборота фальшивых денежных купюр.

На минувших выходных в один из банков города пришла 57-летняя гражданка, которая занимается предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией товаров через торговые точки, расположенные в нескольких районах Мордовии. Женщина принесла деньги с целью их последующего перевода на банковский счет. Выяснилось, что две денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей каждая, предъявленные гражданкой, являются фальшивыми.

Указанные банкноты были получены женщиной в составе выручки, поступившей с принадлежащих ей торговых точек.

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Источник: 13.мвд.рф