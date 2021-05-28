Житель Мордовии фиктивно прописал в своем доме нескольких человек

Нарушение норм действующего законодательства стало поводом к привлечению к уголовной ответственности жителя одного из районов Мордовии.

Стражи порядка собрали информацию, которая гласит, что в начале прошлого года 31-летний гражданин, проживающий в населенном пункте Новое Зубарево Краснослободского района, прописал в принадлежащем ему доме пятерых граждан РФ, трое из которых на тот момент не достигли совершеннолетнего возраста. Данная процедура в этом случае имела сугубо фиктивный характер с точки зрения её практических последствий. Сельчанин не планировал предоставлять жилье упомянутым гражданам, а последние соответствующих намерений и не имели вовсе.

За свои противоправные действия мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф