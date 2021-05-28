Житель Кочкуровского района пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны

В Кочкуровском районе сельчанин был уличен в причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Не так давно 59-летний житель села Новосельцево вышел в поле. В данном случае имело место не общение с природой, а сбор урожая, который попадает в категорию запрещенного. Мужчина собрал коноплю. Запрещенное вещество гражданин высушил, после чего принялся хранить его у себя дома, планируя в дальнейшем использовать для личного потребления.

Спустя некоторое время марихуана массой 6,7 г была изъята у сельчанина стражами порядка.

Скоро мужчина понесет ответственность за хранение запрещенного вещества в суде.

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Источник: 13.мвд.рф