Жительница Ардатовского района стала жертвой интернет-мошенника

Жительница Мордовии стала жертвой мошенника, познакомившись в виртуальном пространстве с мужчиной.

В начале осени 53-летняя жительница Ардатовского района в одной из социальных сетей приняла участие в викторине, связанной с виртуальными знакомствами. Её партнером по игре стал мужчина, заявивший, что он является гражданином Азербайджана.

Спустя некоторое время женщина стала на постоянной основе общаться с данным мужчиной вне формата викторины.

В процессе общения гражданин рассказал жалостливую историю о том, что знакомые похитили у него деньги и документы. Данная история была рассказана не для метафизического сочувствия, а в корыстных целях. Под предлогом сложной жизненной ситуации, обусловленной упомянутым преступлением, мужчина попросил у знакомой денежную помощь. Последняя, одолжив у родственников 30 тыс. рублей, отправила деньги новоиспеченному знакомому.

Затем жительница Мордовии под похожими предлогами перечислила мужчине ещё 28 тыс. рублей. После этого гражданин прекратил общение.

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Источник: 13.мвд.рф