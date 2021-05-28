Житель Рузаевки, до смерти избивший отца, 6 лет проведет в тюрьме

Житель Рузаевки, который был признан виновным в убийстве своего отца, несколько лет проведет за решеткой.

Лето нынешнего года оказалось последним для 71-летнего жителя Рузаевки. Пенсионер и подумать не мог, что умрет по вине своего 44-летнего сына. Последний в конце июля в пылу ссоры, вспыхнувшей на почве личной неприязни, жестоко избил отца. Пострадавший получил травмы, оказавшиеся в итоге смертельными. Мужчины не стало на следующий день

Суд принял решение о назначении преступнику меры наказания, предусматривающей 6-летнее пребывание за решеткой.

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Источник: epp.genproc.gov.ru