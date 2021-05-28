В Саранске автомобиль сбил 20-летнюю нарушительницу ПДД

В Саранске произошел инцидент, доказывающий, что далеко не все пешеходы строго соблюдают правила пересечения проезжей части.

Вечером 8 ноября граждане, оказавшиеся возле дома № 33, расположенного по адресу – улица Войнова, стали свидетелями ДТП. Началось вечернее событие с того, что 20-летняя девушка принялась переходить дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Данное нарушение повлекло за собой тяжелые последствия для горожанки. На последнюю совершил наезд автомобиль марки ВАЗ-21093 под управлением 19-летнего парня.

Степень тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, оказалась высокой, вследствие чего было принято решение о госпитализации горожанки.

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Источник: гибдд.рф