Жительница Рузаевки пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомой

Пьяная ссора обернулась для жительницы Рузаевки возбуждением в её отношении уголовного дела.

В первой половине сентября нынешнего года 40-летняя жительница Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вступила в словесную перепалку со своей 31-летней знакомой. Поводом для выяснения отношений стало незначительное разногласие, которое при объективном рассмотрении сути вопроса не может стать причиной конфликта.

Старшая участница ссоры в определенный момент решила, что пришло время пускать в ход аргументацию, предусматривающую физическое воздействие. Женщина ударила 31-летнюю знакомую кухонным ножом в область сердца.

Затем пострадавшая покинула дом, в котором произошел конфликт, после чего скончалась на улице.

Скоро суд примет решение о назначении 40-летней обвиняемой меры наказания.

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Источник: mordovia.sledcom.ru