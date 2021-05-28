В Саранске был заключен под стражу мужчина, подозреваемый в разбойном нападении

В Саранске стражами порядка был задержан мужчина, причастный к нападению на девушку с целью ограбления.

Днём 24 сентября 16-летняя девушка шла по улице Лихачева. У юной горожанки и мысли не было о том, что совсем скоро она станет жертвой нападения. В определенный момент на девушку напал неизвестный гражданин. Последний несколько раз ударил пострадавшую по голове. Затем мужчина, похитив сумочку и мобильный телефон, скрылся.

Спустя некоторое время гражданин, причастный к разбойному нападению на несовершеннолетнюю горожанку, был задержан. Отрицать свою вину мужчина не стал. Сейчас гражданин находится под стражей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru