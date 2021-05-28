Директор Торгово-промышленной палаты Мордовии подозревается в мошенничестве

В Мордовии следственными органами была установлена причастность директора Торгово-промышленной палаты республики к совершению преступления мошеннического характера в целях завладения бюджетными денежными средствами.

Предварительные сведения гласят, что в начале осени прошлого года указанный гражданин, действуя совместно с несколькими лицами, подготовил документацию о проведении мероприятий, предусмотренных основными положениями программы по наставничеству в сфере предпринимательства. На самом деле данные мероприятия не проводились.

Посредством использования фиктивной документации в период с сентября прошлого года по март текущего года было совершено хищение бюджетных денег в сумме 1 млн рублей.

Директору Торгово-промышленной палаты Мордовии было объявлено о подозрении.

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Источник: mordovia.sledcom.ru